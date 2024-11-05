Warhorse Studios оголосили про важливу віху для своєї середньовічної рольової гри Kingdom Come: Deliverance. Оригінальна гра продалася у кількості 8 мільйонів копій і популярність її зросла, оскільки очікується вихід продовження на початку наступного року.

Чеські розробники Warhorse Studios підтвердили, що Kingdom Come: Deliverance розійшлася накладом понад 8 мільйонів копій, що помітно більше, ніж у лютому 2024 року, коли вони повідомляли про 6 мільйонів продажів, а за останні дев'ять місяців до гри приєдналося 2 мільйони нових гравців, повідомляє 24 Канал.

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Нагадаємо, що реліз Kingdom Come: Deliverance 2 відбудеться 11 лютого 2025 року. Гра вийде на ПК, PS5, Xbox Series X та S.

Фанати, які з нетерпінням чекають на сиквел, зможуть зазирнути за лаштунки під час спеціального прямого ефіру 5 листопада, що розпочнеться о 20:00 за київським часом, де команда розробників відповість на запитання та поділиться сюрпризами.

Крім того, 7 листопада вийде перший епізод чотирисерійного міні-серіалу за участю виконавців головних ролей у грі, який дозволить глибше познайомитися з улюбленими персонажами та їхніми історіями.

, на YouTube каналі студії є відео тривалістю в понад 5 годин, яке містить усю історію першої частини з усіма синематиками з гри.

Kingdom Come: Deliverance трейлер

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Нагадаємо, що події гри Kingdom Come: Deliverance розповідають про життя головного героя Генрі, сином коваля, як він орієнтується в хаосі жорстокої громадянської війни. Вперше випущена 13 лютого 2018 року для ПК, PS4 та Xbox One, а згодом розширена на Nintendo Switch у березні 2024 року, гра отримала п'ять доповнень DLC та високу оцінку гравців.