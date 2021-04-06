Збирали сир та ловили мишей: у Китаї пройшов кіберспортивний турнір з гри про Тома і Джеррі

У Китаї пройшов кіберспортивний турнір з мобільної відеогри Tom and Jerry: Chase. Одразу 8 колективів взяли участь у такому оригінальному та популярному змаганні.

Перший випуск мультсеріалу про непрості взаємини Тома та Джеррі вийшов ще у сорокових роках минулого століття. Головні герої пережили вже не одну сотню пригод, а мультсеріал встиг стати своєрідною класикою. Проте лише зараз ці персонажі змогли познайомитись з професійним кіберспортом.

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Варто розпочати з того, що гра Tom and Jerry: Chase безплатна та вийшла ще у травні 2020 року, але лише для китайського ринку. Відеогра повністю ліцензована, тому розробникам вдалося зберегти унікальний художній стиль цього відомого мультсеріалу. Гра дуже швидко стала популярною серед місцевих геймерів, а за цей час навіть з'явилися кіберспортивні колективи у дисципліні Tom and Jerry: Chase.

Трейлер відеогри Tom and Jerry: Chase – відео

Вже зрозуміло, що це багатокористувацька відеогра, у якій змагається одразу 5 гравців. Геймплейно цей проєкт схожий на дуже популярну відеогру – Dead by Daylight. У Tom and Jerry: Chase сходяться дві команди, які розподілені за ролями: 4 миші мають збирати сир та розставляти пастки, а 1 кіт – зловити їх та завадити зібрати цей продукт.

У відеогрі є різноманітні коти та миші з цього всесвіту, тому перед початком матчу проводиться навіть класичний процес піку та бану героїв. Річ у тім, що всі персонажі та їхні скіни мають свій особливий стиль гри та унікальні вміння. Варто відзначити, що у грі лише три мапи: класичний будинок, круїзний лайнер та нічний замок. Тому процес бану та піку карт поки відсутній у цій відеогрі.

Призовий фонд змагання з гри Tom and Jerry: Chase склав 150 тисяч юанів (понад 600 тисяч гривень), а змагалися одразу 8 місцевих колективів. Турнір висвітлювала професійна студія трансляції, тому всю статистику, записи та інформацію про майбутні події можна знайти за цим посиланням. Щоправда, сайт розрахований на місцеву аудиторію, бо існує лише його китайська версія.

Кіберспортивний турнір з відеогри Tom and Jerry: Chase / Скриншоти з сайту next.163