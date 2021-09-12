Life is Strange: True Colors вийшла лише кілька днів тому, але вже встигла стати каталізатором масової несподіваної політичної дискусії через прапор в уявному місті, де відбуваються події гри.

Нечувано Saints Row у центрі скандалу: трейлери потопають в дизлайках, а геймерам грубіянять у твітері

Отож, події нового проєкту від Square Enix та Deck Nine відбуваються у вигаданому містечку Хейвен-Спрінгс в якому є магазин під назвою "Скарби Тибету" і саме маленька деталь, яка його стосується коштувала грі сотень негативних відгуків китайських геймерів.

Річ у тому, що над входом у магазин майорить прапор Тибету, який використовується як символ руху за незалежність цієї країни та заборонений в Китаї.

Той самий прапор у грі / зображення з твітеру

Хоча користувацький рейтинг гри у Steam все ж залишається на рівні "дуже схвальний", на момент написання матеріалу гра отримала 248 негативних рецензій (проти 1495 позитивних) переважна більшість яких написана саме користувачами з КНР.

Не можете жити без політики? Додаєте прапор незалежності Тибету в гру? Та ще й просите таку високу ціну! Моя вам порада: краще звантажте піратську версію, а якщо вже купили – повертайте гроші, – написав один із розлючених геймерів у своєму відгуці.

Негативні рецензії отримують підтримку серед інших китайських користувачів, які вказують, що огляди виявилися для них корисними. Наприклад, один із найпопулярніших відгуків зумів набрати понад 1000 коментарів.

Поки що залишається таємницею чи була ця деталь випадковою помилкою чи цілеспрямованою дією, що виражає підтримку розробників людям Тибету та Гонконгу, які борються за власну незалежність. Втім, через такий вчинок гра може понести серйозні фінансові втрати, адже Китай є другим за величиною ринком Steam.

Life is Strange: True Colors доступна на ПК, PS4, PS5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X|S і має запланований реліз на Switch.