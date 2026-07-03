Творці симулятора побачень Love and Deepspace отримали кілька вельми незвичних посилок від розлючених шанувальників, повідомляє Dexerto.
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Оце так переговори?
У відеогрі для мобільних пристроїв, авторства студії Infold, геймери та геймерки (на яких і орієнтована забавка) мають змогу закрутити роман з одним з 5 чоловічих персонажів у науково-фантастичному сетингу.
Нещодавно в проєкті з'явився новий, шостий "любовний інтерес" – зухвалий перевертень на ім'я Валко.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Втім, його поява розлютила спільноту шанувальників та шанувальниць.
Трейлер нового персонажа: дивіться відео
Річ у тім, що більшість фанатів жадали нового контенту для існуючих героїв, адже деякі з них не отримували оновлень понад 500 днів.
Це призвело до понад двотижневого "страйку" від гравців, впродовж якого відбувалися просто-таки абсурдні речі.
Зокрема, розлючені гравці надсилали коров'ячий гній до офісів Infold, складали купи похоронних хризантем, прапорів з прокляттями та ритуальних предметів біля штаб-квартири компанії.
Китайські акаунти компанії у соцмережах втратили майже мільйон підписників.
Зрештою, Infold не витримали тиску та опублікували у соцмережі X розлоге вибачення, де пообіцяли займатися наявними персонажами, а не додавати нових.
На додачу вони видалили з гри Валко, чим неочікувано здійняли ще одну хвилю невдоволення, адже знайшлися гравці, які вже встигли полюбити перевертня.
Як Infold виплутаються з цієї історії тепер важко навіть уявити.