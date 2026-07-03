Останній аргумент – геймери прислали розробникам посилку з коров'ячим лайном аби ті їх почули

Китайські геймери досить радикально підійшли до формування вимог на адресу розробників улюбленої гри, надіславши у офіс пакунки з коров'ячим лайном.

Творці симулятора побачень Love and Deepspace отримали кілька вельми незвичних посилок від розлючених шанувальників, повідомляє Dexerto.

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Оце так переговори?

У відеогрі для мобільних пристроїв, авторства студії Infold, геймери та геймерки (на яких і орієнтована забавка) мають змогу закрутити роман з одним з 5 чоловічих персонажів у науково-фантастичному сетингу.

Нещодавно в проєкті з'явився новий, шостий "любовний інтерес" – зухвалий перевертень на ім'я Валко.

Втім, його поява розлютила спільноту шанувальників та шанувальниць.

Трейлер нового персонажа: дивіться відео

Річ у тім, що більшість фанатів жадали нового контенту для існуючих героїв, адже деякі з них не отримували оновлень понад 500 днів.

Це призвело до понад двотижневого "страйку" від гравців, впродовж якого відбувалися просто-таки абсурдні речі.

Зокрема, розлючені гравці надсилали коров'ячий гній до офісів Infold, складали купи похоронних хризантем, прапорів з прокляттями та ритуальних предметів біля штаб-квартири компанії.

Китайські акаунти компанії у соцмережах втратили майже мільйон підписників.

Зрештою, Infold не витримали тиску та опублікували у соцмережі X розлоге вибачення, де пообіцяли займатися наявними персонажами, а не додавати нових.

A Letter to All Players



Dear Miss Hunters,



We sincerely apologize for reaching out once again. Over the past several days, our team has been closely following your conversations and feedback across all platforms. For the issues that have surfaced since the announcement of… pic.twitter.com/PsjNbKyTsB — Love and Deepspace (@Love_Deepspace) June 30, 2026

На додачу вони видалили з гри Валко, чим неочікувано здійняли ще одну хвилю невдоволення, адже знайшлися гравці, які вже встигли полюбити перевертня.

Як Infold виплутаються з цієї історії тепер важко навіть уявити.