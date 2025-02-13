PGL Cluj-Napoca 2025: розклад турніру, команди і де дивитися трансляції
- PGL Cluj-Napoca 2025 пройде з 14 по 23 лютого в Клуж-Напока, Румунія, з призовим фондом 1 250 000 доларів.
- У турнірі візьмуть участь 16 команд, які змагатимуться у форматі Swiss, а плей-оф буде у форматі Single Elimination.
PGL Cluj-Napoca 2025 стане однією з найбільш знакових подій у світі Counter-Strike 2 (CS2). Турнір проходитиме з 14 по 23 лютого 2025 року, а його плей-оф відбудеться в BTarena (Клуж-Напока, Румунія).
Призовий фонд змагань складе 1 250 000 доларів, що робить їх одними із найбільш високооплачуваних у сучасному кіберспорті, розповідає 24 Канал.
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Формат турніру
На турнірі змагатимуться 16 команд, які спочатку пройдуть через груповий етап за Swiss-системою. Це формат, у якому команди грають кілька раундів, отримуючи суперників із подібним співвідношенням перемог і поразок.
8 найкращих команд проходять у плей-оф, де матчі відбуватимуться у форматі Single Elimination (програв – вилетів).
- Всі матчі у груповому етапі – BO3 (до двох перемог).
- Гранд-фінал буде BO5 (до трьох перемог).
Учасники турніру та країни, які вони представляють
До участі в PGL Cluj-Napoca 2025 запрошено 16 команд, які пройшли відбір за рейтингом Valve Regional Standings:
|Команда
|Країна
|FaZe Clan
|США / ЄС
|The MongolZ
|Монголія
|MOUZ
|Німеччина
|Virtus.pro
|Росія (грає під нейтральним прапором)
|FlyQuest
|США
|Astralis
|Данія
|BIG
|Німеччина
|FURIA Esports
|Бразилія
|paiN Gaming
|Бразилія
|Eternal Fire
|Туреччина
|3DMAX
|Франція
|MIBR
|Бразилія
|Complexity Gaming
|США
|SAW
|Португалія
|Team Falcons
|Саудівська Аравія
|Wildcard Gaming
|США
Увага! Деякі топкоманди, такі як G2 Esports, Team Spirit, Team Vitality, NAVI, Team Liquid та GamerLegion, відмовилися від участі.
Попередній раз PGL проводила турнір у Клуж-Напоці ще у 2015 році, коли проходив CS:GO Major Championship. Тоді чемпіоном стала Team EnVyUs, яка обіграла NAVI у фіналі.
З моменту виходу Counter-Strike 2 у 2023 році інтерес до нових змагань тільки зріс, і PGL Cluj-Napoca 2025 стане одним із перших великих турнірів із CS2 на світовій арені.За прогнозами експертів Favbet, FaZe Clan має всі шанси на перемогу у PGL Cluj-Napoca 2025. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.20. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.
Призовий фонд та розподіл виграшів
Загальний призовий фонд у розмірі 1 250 000 доларів буде розподілено між найкращими командами. Хоча точний розподіл призових поки не оприлюднено, зазвичай у великих турнірах:
- чемпіон отримує 40 – 50% призового фонду (~500 000 – 625 000$);
- фіналіст – ~20%;
- півфіналісти – ~10% кожен;
- команди, які вийшли у плей-оф, отримують решту суми.
Розклад PGL Cluj-Napoca 2025
14 – 18 лютого: груповий етап (п'ять раундів за системою Swiss).
21 – 23 лютого: плей-оф (сітка на вибування після однієї поразки).
Матчі першого раунду (14 лютого, за київським часом):
- MOUZ vs BIG – 10:00;
- 3DMAX vs Virtus.Pro – 10:00;
- FaZe Clan vs SAW – 13:00;
- Team Falcons vs FlyQuest – 13:00;
- Complexity Gaming vs The MongolZ – 16:00;
- MIBR vs Wildcard – 16:00;
- paiN Gaming vs Astralis – 19:00;
- Imperial Female vs Eternal Fire – 19:00.
Усі матчі групового етапу проходитимуть у форматі best-of-3. Вісім найкращих команд Swiss-етапу пройдуть у плей-оф. Там матчі також будуть у форматі best-of-3, а гранд-фінал — у форматі best-of-5, де визначиться чемпіон.
Важлива новинка від PGL: перед гранд-фіналом, в останній день турніру, вперше в історії організаторів відбудеться матч за третє місце, що зазвичай пропускають на подібних змаганнях.
Де дивитися PGL Cluj-Napoca 2025
Турнір транслюватиметься на офіційних платформах PGL:
Це буде одна з найбільших подій у кіберспорті 2025 року, і фанати з усього світу зможуть спостерігати за грандіозною битвою команд.