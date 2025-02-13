PGL Cluj-Napoca 2025: розклад турніру, команди і де дивитися трансляції

PGL Cluj-Napoca 2025 стане однією з найбільш знакових подій у світі Counter-Strike 2 (CS2). Турнір проходитиме з 14 по 23 лютого 2025 року, а його плей-оф відбудеться в BTarena (Клуж-Напока, Румунія).

Призовий фонд змагань складе 1 250 000 доларів, що робить їх одними із найбільш високооплачуваних у сучасному кіберспорті​, розповідає 24 Канал.

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Формат турніру

На турнірі змагатимуться 16 команд, які спочатку пройдуть через груповий етап за Swiss-системою. Це формат, у якому команди грають кілька раундів, отримуючи суперників із подібним співвідношенням перемог і поразок.

8 найкращих команд проходять у плей-оф, де матчі відбуватимуться у форматі Single Elimination (програв – вилетів).

Всі матчі у груповому етапі – BO3 (до двох перемог).

Гранд-фінал буде BO5 (до трьох перемог)​.

Учасники турніру та країни, які вони представляють

До участі в PGL Cluj-Napoca 2025 запрошено 16 команд, які пройшли відбір за рейтингом Valve Regional Standings:

Команда Країна FaZe Clan США / ЄС The MongolZ Монголія MOUZ Німеччина Virtus.pro Росія (грає під нейтральним прапором) FlyQuest США Astralis Данія BIG Німеччина FURIA Esports Бразилія paiN Gaming Бразилія Eternal Fire Туреччина 3DMAX Франція MIBR Бразилія Complexity Gaming США SAW Португалія Team Falcons Саудівська Аравія Wildcard Gaming США Увага! Деякі топкоманди, такі як G2 Esports, Team Spirit, Team Vitality, NAVI, Team Liquid та GamerLegion, відмовилися від участі. Попередній раз PGL проводила турнір у Клуж-Напоці ще у 2015 році, коли проходив CS:GO Major Championship. Тоді чемпіоном стала Team EnVyUs, яка обіграла NAVI у фіналі.

З моменту виходу Counter-Strike 2 у 2023 році інтерес до нових змагань тільки зріс, і PGL Cluj-Napoca 2025 стане одним із перших великих турнірів із CS2 на світовій арені​.

Призовий фонд та розподіл виграшів

За прогнозами експертів Favbet,має всі шанси на перемогу у PGL Cluj-Napoca 2025. Коефіцієнт на їхній виграш –. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Загальний призовий фонд у розмірі 1 250 000 доларів буде розподілено між найкращими командами. Хоча точний розподіл призових поки не оприлюднено, зазвичай у великих турнірах:

чемпіон отримує 40 – 50% призового фонду (~500 000 – 625 000$);

фіналіст – ~20%;

півфіналісти – ~10% кожен;

команди, які вийшли у плей-оф, отримують решту суми.

Розклад PGL Cluj-Napoca 2025

14 – 18 лютого: груповий етап (п'ять раундів за системою Swiss).

21 – 23 лютого: плей-оф (сітка на вибування після однієї поразки).

Матчі першого раунду (14 лютого, за київським часом):

MOUZ vs BIG – 10:00;

– 10:00; 3DMAX vs Virtus.Pro – 10:00;

– 10:00; FaZe Clan vs SAW – 13:00;

– 13:00; Team Falcons vs FlyQuest – 13:00;

– 13:00; Complexity Gaming vs The MongolZ – 16:00;

– 16:00; MIBR vs Wildcard – 16:00;

– 16:00; paiN Gaming vs Astralis – 19:00;

– 19:00; Imperial Female vs Eternal Fire – 19:00.

Усі матчі групового етапу проходитимуть у форматі best-of-3. Вісім найкращих команд Swiss-етапу пройдуть у плей-оф. Там матчі також будуть у форматі best-of-3, а гранд-фінал — у форматі best-of-5, де визначиться чемпіон.

Важлива новинка від PGL: перед гранд-фіналом, в останній день турніру, вперше в історії організаторів відбудеться матч за третє місце, що зазвичай пропускають на подібних змаганнях.

Де дивитися PGL Cluj-Napoca 2025

Турнір транслюватиметься на офіційних платформах PGL:

Це буде одна з найбільших подій у кіберспорті 2025 року, і фанати з усього світу зможуть спостерігати за грандіозною битвою команд.