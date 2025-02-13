Призовой фонд соревнований составит 1 250 000 долларов, что делает их одними из самых высокооплачиваемых в современном киберспорте, рассказывает 24 Канал.

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Формат турнира

На турнире будут соревноваться 16 команд, которые сначала пройдут через групповой этап по Swiss-системе. Это формат, в котором команды играют несколько раундов, получая соперников с подобным соотношением побед и поражений.

8 лучших команд проходят в плей-офф, где матчи будут проходить в формате Single Elimination (проиграл – вылетел).

Все матчи в групповом этапе – BO3 (до двух побед).

Гранд-финал будет BO5 (до трех побед).

Участники турнира и страны, которые они представляют

К участию в PGL Cluj-Napoca 2025 приглашены 16 команд, которые прошли отбор по рейтингу Valve Regional Standings:

Команда Страна FaZe Clan США / ЕС The MongolZ Монголия MOUZ Германия Virtus.pro Россия (играет под нейтральным флагом) FlyQuest США Astralis Дания BIG Германия FURIA Esports Бразилия paiN Gaming Бразилия Eternal Fire Турция 3DMAX Франция MIBR Бразилия Complexity Gaming США SAW Португалия Team Falcons Саудовская Аравия Wildcard Gaming США Внимание! Некоторые топ-команды, такие как G2 Esports, Team Spirit, Team Vitality, NAVI, Team Liquid и GamerLegion, отказались от участия. Предыдущий раз PGL проводила турнир в Клуж-Напоке еще в 2015 году, когда проходил CS:GO Major Championship. Тогда чемпионом стала Team EnVyUs, которая обыграла NAVI в финале.

С момента выхода Counter-Strike 2 в 2023 году интерес к новым соревнованиям только вырос, и PGL Cluj-Napoca 2025 станет одним из первых крупных турниров по CS2 на мировой арене.

По прогнозам экспертов Favbet, FaZe Clan имеет все шансы на победу в PGL Cluj-Napoca 2025. Коэффициент на их выигрыш – 3.20. А чтобы быть в курсе всех топовых событий и новостей киберспорта, следите за линиями на сайте Favbet.

Призовой фонд и распределение выигрышей

Общий призовой фонд в размере 1 250 000 долларов будет распределен между лучшими командами. Хотя точное распределение призовых пока не обнародовано, обычно в крупных турнирах:

чемпион получает 40 – 50% призового фонда (~500 000 – 625 000$);

финалист – ~20%;

полуфиналисты – ~10% каждый;

команды, которые вышли в плей-офф, получают оставшуюся сумму.

Расписание PGL Cluj-Napoca 2025

14 – 18 февраля: групповой этап (пять раундов по системе Swiss).

21 – 23 февраля: плей-офф (сетка на выбывание после одного поражения).

Матчи первого раунда (14 февраля, по киевскому времени):

MOUZ vs BIG – 10:00;

– 10:00; 3DMAX vs Virtus.Pro – 10:00;

– 10:00; FaZe Clan vs SAW – 13:00;

– 13:00; Team Falcons vs FlyQuest – 13:00;

– 13:00; Complexity Gaming vs The MongolZ – 16:00;

– 16:00; MIBR vs Wildcard – 16:00;

– 16:00; paiN Gaming vs Astralis – 19:00;

– 19:00; Imperial Female vs Eternal Fire – 19:00.

Все матчи группового этапа будут проходить в формате best-of-3. Восемь лучших команд Swiss-этапа пройдут в плей-офф. Там матчи также будут в формате best-of-3, а гранд-финал - в формате best-of-5, где определится чемпион.

Важная новинка от PGL: перед гранд-финалом, в последний день турнира, впервые в истории организаторов состоится матч за третье место, что обычно пропускают на подобных соревнованиях.

Где смотреть PGL Cluj-Napoca 2025

Турнир будет транслироваться на официальных платформах PGL:

Это будет одно из крупнейших событий в киберспорте 2025 года, и фанаты со всего мира смогут наблюдать за грандиозной битвой команд.