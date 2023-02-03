Видавець оголосив, що наступний сезон гри, який за рахунком буде дев'ятим, одночасно стане й останнім для Knockout City. Невдовзі після нього сервери гри повністю закриють.

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Закриття Knockout City

Knockout City – веселе переосмислення гри у вибивали (доджбол), де ціле місто є ігровим майданчиком. Реліз гри відбувся в травні 2021 року в межах програми EA Originals.

Барвисту багатокористувацьку гру добре сприйняли в перші місяці після випуску. Досі загалом її вважають хорошою грою. На жаль, визнання, хороші перекази та перехід на безкоштовну систему гри в червні 2022 року не змогли запобігти важкій долі.

Директор Knockout City Джеремі Руссо оголосив, що 9 сезон безкоштовної багатокористувацької гри стане останньою хвилею нового контенту для гри.

Загальнодоступні сервери Knockout City будуть закриті вже 6 червня 2023 року, тобто трохи більше як через 2 роки після запуску гри. Руссо високо оцінив роботу та креативність розробників і гравців Knockout City, які підтримують гру.