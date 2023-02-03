Издатель объявил, что следующий сезон игры, который будет по счету девятым, одновременно станет и последним для Knockout City. Вскоре после него серверы игры полностью закроют.

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Закрытие Knockout City

Knockout City – веселое переосмысление игры в выбиваемом (доджбол), где целый город является игровой площадкой. Релиз игры прошел в мае 2021 года в рамках программы EA Originals.

Красочную многопользовательскую игру хорошо восприняли в первые месяцы после выпуска. До сих пор ее считают хорошей игрой. К сожалению, признание, хорошие переводы и переход на бесплатную систему игры в июне 2022 года не смогли предотвратить тяжелую судьбу.

Директор Knockout City Джереми Руссо объявил, что 9-й сезон бесплатной многопользовательской игры станет последней волной нового контента для игры.

Общедоступные серверы Knockout City будут закрыты уже 6 июня 2023 года, то есть чуть больше, чем через 2 года после запуска игры. Руссо высоко оценил работу и креативность поддерживающих игр разработчиков и игроков Knockout City.