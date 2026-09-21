Приголомшливу новину керівництву студії Kojima Productions оголосили під час звичайної онлайн-зустрічі через ZOOM у червні 2026 року, інформує IGN.

Як Sony "порвала" з Кодзімою?

У той момент Хідео Кодзіма перебував у робочих поїздках між Нью-Йорком та Лос-Анджелесом і не очікував жодних неприємностей від давніх партнерів. Однак представники Sony Interactive Entertainment поставили розробника перед фактом, що повністю припиняють фінансування Physint.

Я перебував у справжньому шоці та запитав їх, що вони щойно сказали, адже мій мозок просто відмовлявся сприймати цю реальність,

– прокоментував засновник та керівник студії Kojima Productions.

Ситуація виявилася критичною для всієї компанії, адже у штаті Kojima Productions працює близько 200 фахівців. Раптове розірвання угоди створило величезні ризики для банківських кредитів студії та поставило під загрозу масових звільнень працівників, яких найняли спеціально під проєкт Physint.

Кодзіма усвідомив, що на тлі 10-річного ювілею його приватна студія опинилася на межі повного краху. При цьому автор ігор наголосив, що не тримає зла на корпорацію, оскільки працює з її керівництвом уже 30 років і розуміє складне становище всієї ігрової індустрії.

Найбільше здивування у геймдизайнера ця ситуація викликала через те, що він вважає проєкт найбільш потенційно найприбутковішим у своїй кар'єрі, оскільки останні роки тисячі фанатів благали його повернутися до шпигунського жанру. Попри це, корпорація вирішила згорнути співпрацю.

Це найкасовіший проєкт, який я взагалі здатен створити, тому я навіть помислити не міг, що Physint опиниться у списку на скасування,

– заявив Хідео Кодзіма.

Хоча офіційно Sony не озвучила причин свого рішення під час Zoom-дзвінка, аналітики та журналісти вказують на суттєве перевищення бюджету та систематичний зрив термінів розробки.

Крім того, попередній проєкт студії Death Stranding 2 не виправдав фінансових очікувань видавця, ледве вийшовши на самоокупність. У сукупності зі зміною керівництва у PlayStation ці фактори змусили корпорацію відмовитися від ризикованого проєкту.

Втім, Physint отримав другий шанс завдяки головному конкуренту Sony. Компанія Microsoft та її підрозділ Xbox миттєво підхопили проєкт і взяли на себе подальше фінансування розробки.