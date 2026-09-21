Ошеломляющую новость руководству студии Kojima Productions объявили во время обычной онлайн-встречи через ZOOM в июне 2026 года, сообщает IGN.

Как Sony "порвала" с Кодзимой?

В тот момент Хидео Кодзима находился в рабочих поездках между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом и не ожидал никаких неприятностей от давних партнеров. Однако представители Sony Interactive Entertainment поставили разработчика перед фактом, что полностью прекращают финансирование Physint.

Я был в настоящем шоке и спросил их, что они только что сказали, ведь мой мозг просто отказывался воспринимать эту реальность,

– прокомментировал основатель и руководитель студии Kojima Productions.

Ситуация оказалась критической для всей компании, ведь в штате Kojima Productions работает около 200 специалистов. Внезапное расторжение соглашения создало огромные риски для банковских кредитов студии и поставило под угрозу массовые увольнения сотрудников, которых наняли специально для проекта Physint.

Кодзима осознал, что на фоне 10-летнего юбилея его частная студия оказалась на грани полного краха. При этом автор игр подчеркнул, что не держит зла на корпорацию, поскольку работает с ее руководством уже 30 лет и понимает сложное положение всей игровой индустрии.

Наибольшее удивление у геймдизайнера эта ситуация вызвала из-за того, что он считает этот проект потенциально самым прибыльным в своей карьере, потому что в последние годы тысячи фанатов умоляли его вернуться к шпионскому жанру. Несмотря на это, корпорация решила прекратить сотрудничество.

Это самый кассовый проект, который я вообще способен создать, поэтому я даже подумать не мог, что Physint окажется в списке на закрытие,

– заявил Хидео Кодзима.

Хотя официально Sony не озвучила причин своего решения во время Zoom-звонка, аналитики и журналисты указывают на существенное превышение бюджета и систематический срыв сроков разработки.

Кроме того, предыдущий проект студии Death Stranding 2 не оправдал финансовых ожиданий издателя, едва достигнув самоокупаемости. В совокупности со сменой руководства в PlayStation эти факторы заставили корпорацию отказаться от рискованного проекта.

Впрочем, Physint получил второй шанс благодаря главному конкуренту Sony. Компания Microsoft и ее подразделение Xbox мгновенно подхватили проект и взяли на себя дальнейшее финансирование разработки.