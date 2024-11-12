Легендарний геймдизайнер Хідео Кодзіма нещодавно поділився кількома секретами про Death Stranding, зокрема про сюрреалістичний логотип гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Моторошний логотип – це відбиток руки розробника

На честь п'ятої річниці відеогри, відомий розробник трохи поностальгував у соцмережі X.

Він пригадав з чого розпочинала його студії Kojima Productions – невеликий офіс, де було лише кілька столів, PS4, навушники та смартфон.

Цікаво, що саме телефон став фундаментальною річчю для створення DS, адже якраз на ньому було створено більшість концептів гри.

Окрім того, Хідео поділився ювілейним зображенням відомого логотипа Death Stranding, який являє собою моторошний відбиток долоні.

Виявилося, що до його створення Кодзіма буквально доклав власну руку.

Це насправді відбиток моєї руки,

– повідомив легендарний розробник.

У коментарях до допису геймери почали порівнювати цю "родзинку" Death Stranding з тим як художники підписують власні картини, що є доволі гарною метафорою, адже ігри Кодзіми – справжнє мистецтво.