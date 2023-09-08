Стало відомо яку персонажку Mortal Kombat 1 зіграла Меган Фокс: цікаве відео

Меган Фокс продовжує підкорювати геймерський світ. Розробники Mortal Kombat 1 оголосили, що акторка зіграла роль кровожерливої бійчині у перезапуску культової серії. Детальніше – у матеріалі.

Невдовзі після анонсу Mortal Kombat 1 в мережі почали з'являтися чутки про участь у грі одразу кількох знаменитостей. Серед них припускали появу актриси Меган Фокс.

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Раніше цього року Меган прикрасила своєю присутністю реліз Diablo 4 та навіть провела цікавий конкурс для гравців.

Тепер, після кількох натяків у соціальних мережах від батька серії Еда Буна, розробники NetherRealm офіційно підтвердили, що вампірка Нітара з'явиться в MK1 як новий боєць, а зіграє її ніхто інший як голлівудська акторка.

Студія показала персонажку в новому ігровому трейлері, доповненому коментарями самої Фокс, яка надала тій і свій голос і свою зовнішність.

Трейлер появи Нітари у MK1: дивитися відео

Меган Фокс у Mortal Kombat 1 сама по собі здається достатньо органічною, але чимало шанувальників гри сходяться в думці, що досвід виконання головної ролі у фільмі жахів "Тіло Дженніфер" робить її просто ідеальною Нітарою.

Те ж саме думає і Кун Лао, який на 28 секунді 2-ої хвилини ролика запитує вампірку: "Що ти зробила із тілом Джен?".

, Mortal Kombat 1 з'явиться в магазинах для платформ Nintendo Switch, ПК, PS5 і Xbox Series X|S уже 19 вересня.