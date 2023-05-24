Анонс перезапуску Mortal Kombat наробив галасу серед шанувальників франшизи, відтоді потік інформації щодо майбутньої гри не вщухає ні на мить.

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Зокрема, однією з найпопулярніших тем стосовно майбутньої новинки є список її персонажів.

Раніше вже стало відомо, що в грі з'явиться Арнольд Шварценеггер та кілька героїв відомих серіалів, але виявилося що в MK 1 голлівудські зірки на цьому не закінчаться.

Під час подкасту Sacred Symbols журналіст Колін Моріарті заявив, що має інформацію від інсайдерів про те, що актриса Меган Фокс і репер Тревіс Скотт беруть участь у новій частині Mortal Kombat.

Той самий випуск подкасту: відео

За словами Моріарті, людина, яка передала йому цю новину, також повідомляла про появу в грі Жан-Клода Ван Дамма, до офіційної інформації про це від розробників.

Я не знаю, чи це правда, але я кажу вам, що людина, яка сказала мені, що в цій грі буде Жан-Клод Ван Дамм, сказала мені, що Меган Фокс і Тревіс Скотт також беруть участь у грі, – сказав журналіст.

Як Меган Фокс, так і Тревіс Скотт добре знаються на світі відеоігор, тому чимало шанувальників MK вважають, що їхня участь стане плюсом для серії.

Однак, при цьому не відомо як саме зірки з'являться в проєкті: у ролі камео (нової механіки "помічників") чи як одні з варіантів скінів для персонажів.