Різноманітна інформація про наступний Mortal Kombat продовжує з'являтися у мережі, цього разу інсайдери назвали ще одного "гостьового" персонажа майбутньої гри.

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Після майже двох років чуток і припущень Mortal Kombat 12 було випадково анонсовано під час телефонної конференції компанії Warner Bros. Discovery.

Відтоді було опубліковано кілька рекламних матеріалів майбутнього проєкту, після яких всі впевнилися в думці, що це насправді буде перезапуск хронології всесвіту під назвою Mortal Kombat 1.

Було багато дискусій про те, що це потенційне перезавантаження може означати для такої культової серії і які персонажі з'являться в новинці.

Зокрема, чутки стверджують, що серед традиційних героїв франшизи, знайдеться місце запрошеним гостям, таким як персонажі відомих супергеройських серіалів, про ймовірну появу яких повідомлялося раніше.

Окрім того, новою порцією чуток поділився один з ведучих подкасту Xbox Two, журналіст Джез Корден, який вибовкав, що у грі ймовірно з'явиться Конан Варвар у виконанні нікого іншого як Арнольда Шварценеггера.

Конан у виконанні Арнольда / Фото з imdb

За словами журналіста, стародавній воїн буде включений до першого бойового набору Mortal Kombat 1.

Якщо ці чутки правдиві, то Сталевий Арні не вперше прикрасить всесвіт Mortal Kombat своєю віртуальною присутністю, адже у MK 11 вже з'являвся грізний Термінатор T-800 у його виконанні.