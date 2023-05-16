Разнообразная информация о следующем Mortal Kombat продолжает появляться в сети, на этот раз инсайдеры назвали еще одного "гостевого" персонажа предстоящей игры.

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После почти двух лет слухов и предположений Mortal Kombat 12 был случайно анонсирован во время телефонной конференции компании Warner Bros. Discovery.

С тех пор было опубликовано несколько рекламных материалов будущего проекта, после которых все убедились во мнении, что это действительно будет перезапуск хронологии вселенной под названием Mortal Kombat 1.

Было много дискуссий о том, что эта потенциальная перезагрузка может означать для такой культовой серии и какие персонажи появятся в новинке.

В частности, слухи утверждают, что среди традиционных героев франшизы найдется место приглашенным гостям, таким как персонажи известных супергеройских сериалов, о вероятном появлении которых сообщалось ранее.

Кроме того, новой порцией слухов поделился один из ведущих подкаста Xbox Two, журналист Джез Корден, который сказал, что в игре вероятно появится Конан Варвар в исполнении никого другого как Арнольда Шварценеггера.

Конан в исполнении Арнольда / Фото с imdb

По словам журналиста, древний воин будет включен в первый боевой набор Mortal Kombat 1.

Если эти слухи правдивы, то Стальной Арни не впервые украсит вселенную Mortal Kombat своим виртуальным присутствием, ведь в MK 11 уже появлялся грозный Терминатор T-800 в его исполнении.