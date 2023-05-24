Анонс перезапуска Mortal Kombat наделал шума среди поклонников франшизы, с тех пор поток информации о предстоящей игре не утихает ни на мгновение.

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В частности, одной из самых популярных тем по поводу будущей новинки является список ее персонажей.

Ранее уже стало известно, что в игре появится Арнольд Шварценеггер и несколько героев известных сериалов, но оказалось что в MK 1 голливудские звезды на этом не закончатся.

Во время подкаста Sacred Symbols журналист Колин Мориарти заявил, что располагает информацией от инсайдеров о том, что актриса Меган Фокс и рэпер Тревис Скотт принимают участие в новой части Mortal Kombat.

Тот самый выпуск подкаста: видео

По словам Мориарти, человек, передавший ему эту новость, также сообщал о появлении в игре Жан-Клода Ван Дамма, еще до официальной информации об этом от разработчиков.

Я не знаю, правда ли это, но я говорю вам, что человек, который сказал мне, что в этой игре будет Жан-Клод Ван Дамм, сказал мне, что Меган Фокс и Тревис Скотт также принимают участие в игре, – рассказал журналист.

И Меган Фокс и Тревис Скотт хорошо разбираются в мире видеоигр, поэтому многие поклонники MK считают, что их участие станет плюсом для серии.

Однако, при этом неизвестно как именно звезды появятся в проекте: в роли камео (новой механики "помощников") или как одни из вариантов скинов для персонажей.