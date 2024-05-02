Call of Duty зовсім скоро може оголосити про співпрацю з Fallout

Датамайнери проаналізували файли Call of Duty: Modern Warfare 3 та знайшли натяк на ймовірні плани щодо співпраці популярного шутера з франшизою Fallout та ще кількома відомими проєктами.

Багатокористувацькі ігри серії Call of Duty "з'їли собаку" на співпраці з іншими відомими проєктами й зовсім скоро їх список може поповнитися.

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Нова інформація від датамайнерів свідчить про те, що незабаром Call of Duty: Modern Warfare 3 отримає кросовери з Fallout, Gundam і The Crow.

Цікава деталь полягає в тому, що всі ці колаборації можуть відбутися вже у наступному, 4 сезоні MW3.

Після серіалу від Amazon Prime популярність франшизи Fallout зросла до небес, тому така співпраця не здивує нікого. З огляду на це, можна припустити, що скоріше за все у "калді" з'являться скіни оперативників, засновані саме на героях серіалу, таких як Люсі МакЛін чи Гуль.

Щодо інших двох майбутніх співпраць, то Gundam – це одна з найвідоміших у світі франшиз про "мехів" у якій окрім відомого аніме та манги є ще й власні ігри на кшталт Gundam Versus.

The Crow – майбутній фільм із Біллом Скарсгардом, який адаптує відомий комікс, де вбитий музикант оживає, щоб помститися за смерть своєї нареченої. Стрічка вийде на екрани кінотеатрів 23 серпня.

Наразі немає точної дати, коли відбудеться співпраця Modern Warfare 3 із всіма цими проєктами, однак старт 4 сезону очікується у грі наприкінці весни або ж на початку літа, тож до того часу шанувальники шутера ще отримають підтвердження цих витоків.