Гуль є одним із головних героїв телесеріалу Fallout, поряд із Люсі та Максимусом. Він працював кіноактором до ядерних вибухів 2077 року, а в якийсь момент після неї перетворився на Гуля. До 2296 року він здобув репутацію одного з найстрашніших мисливців за головами на заході.

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Створення персонажа

Купер Говард відіграє вкрай важливу роль у сюжеті серіалу, але в іграх він згадується лише побіжно. Так, його можна зустріти на плакатах у Fallout 76 (після оновлень Expeditions: Atlantic City update part two та America's Playground), а також зустріти у Fallout Shelter.

Користувач TikTok з ніком vaultgirl2077 вирішив показати процес створення цього персонажа для Fallout 4. Прискорений ролик триває одну хвилину й показує нам лише людську версію Купера Говарда, але не торкається його подоби Гуля.

Я хотів розділити відео для Купера на людську версію та версію Гуля, хоча не знаю, наскільки це вдасться з версією Гуля,

– пише автор.

Пізніше він також опублікував і версію з Гулем, де показав не лише як створює персонажа, а й порівняння з його серіальною версією.

Варіант для лінивих

Отримати персонажа Гуля можна не лише за допомогою ручного створення в редакторі персонажів, адже Купер Говард у своїй зміненій подобі з'явився в грі за допомогою нового мода, який вже можна завантажити.

Перенесенням персонажа в Fallout 4 займався гравець під ніком Jonin1433. За допомогою мода Cooper The Ghoul Howard Preset геймери зможуть створити свого головного героя в образі Упиря, а не звичайної людини.

На офіційній сторінці мода на Nexus Mods також є докладні інструкції про те, які інші модифікації та збірки необхідні для геймерів, які хочуть створити ідеальну копію персонажа.

Загалом, це чудовий мод для Fallout 4 для тих, кому сподобався серіал.