Гуль является одним из главных героев телесериала Fallout, наряду с Люси и Максимусом. Он работал киноактером до ядерных взрывов 2077 года, а в какой-то момент после нее превратился в Гуля. К 2296 году он получил репутацию одного из самых страшных охотников за головами на западе.
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Создание персонажа
Купер Говард играет крайне важную роль в сюжете сериала, но в играх он упоминается лишь вскользь. Так, его можно встретить на плакатах в Fallout 76 (после обновлений Expeditions: Atlantic City update part two и America's Playground), а также встретить в Fallout Shelter.
Пользователь TikTok с ником vaultgirl2077 решил показать процесс создания этого персонажа для Fallout 4. Ускоренный ролик длится одну минуту и показывает нам только человеческую версию Купера Говарда, но не касается его подобия Гуля.
Я хотел разделить видео для Купера на человеческую версию и версию Гуля, хотя не знаю, насколько это удастся с версией Гуля,
– пишет автор.
Позже он также опубликовал и версию с Гулем, где показал не только как создает персонажа, но и сравнение с его сериальной версией.
Вариант для ленивых
Получить персонажа Гуля можно не только с помощью ручного создания в редакторе персонажей, ведь Купер Говард в своем измененном облике появился в игре с помощью нового мода, который уже можно скачать.
Перенесением персонажа в Fallout 4 занимался игрок под ником Jonin1433. С помощью мода Cooper The Ghoul Howard Preset геймеры смогут создать своего главного героя в образе Упыря, а не обычного человека.
На официальной странице мода на Nexus Mods также есть подробные инструкции о том, какие другие модификации и сборки необходимы для геймеров, которые хотят создать идеальную копию персонажа.
В общем, это замечательный мод для Fallout 4 для тех, кому понравился сериал.