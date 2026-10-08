Що входить до набору Hollow Knight?

Епічна колаборація стала частиною ігрового сезону Fortnite, у межах якого до гри вже завітали Sonic the Hedgehog, Five Nights at Freddy's і Spyro the Dragon. Hollow Knight приєднався до них як Sidekick, тобто напарник, що супроводжує гравця. Набір коштує 2000 V-Bucks і містить напарника The Knight, аксесуар на спину Hallownest Grub та кирку The Knight's Nail, пише Insider Gaming.

Скільки коштує окремий напарник?

Тих, хто хоче лише напарника, чекає ціна в 1500 V-Bucks. Проте в реальних грошах обидві пропозиції виходять дорожчими, ніж може здатися. Купити потрібну кількість V-Bucks точно не вийде, адже валюта продається лише пакетами, найдешевший із достатніх коштує 22,99 долара.

Щоб отримати весь набір, доведеться придбати пакет із 2400 V-Bucks за 22,99 долара. Для купівлі самого напарника є два варіанти: взяти той самий пакет або двічі придбати по 800 V-Bucks за 8,99 долара. Другий шлях обійдеться дешевше, але мінімальна вартість найпривабливішого предмета колаборації все одно становить 17,98 долара.

Для порівняння, оригінальну Hollow Knight у Steam продають за 14,99 долара. Отже, навіть один напарник коштує більше за першу частину. Silksong коштує 19,99 долара. Це трохи більше, ніж потрібно V-Bucks для купівлі лише напарника, але все одно менше, ніж повний набір за 22,99 долара.

Насправді така цінова політика не повинна дивувати. Вона відповідає стандартній формулі Fortnite, за якою V-Bucks продаються пакетами, що рідко збігаються з вартістю предметів. Однак для тих, хто тільки починає грати або нечасто купує внутрішньоігрову валюту, порівняння з цінами на повноцінні ігри, напевно, здасться несподіваним.