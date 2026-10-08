Что входит в набор Hollow Knight?

Эпическая коллаборация стала частью игрового сезона Fortnite, в рамках которого в игре уже появились Sonic the Hedgehog, Five Nights at Freddy's и Spyro the Dragon. Hollow Knight присоединился к ним в качестве Sidekick, то есть напарника, сопровождающего игрока. Набор стоит 2000 V-Bucks и содержит напарника The Knight, аксессуар на спину Hallownest Grub и кирку The Knight's Nail, пишет Insider Gaming.

Сколько стоит отдельный напарник?

Тех, кто хочет только напарника, ждет цена в 1500 V-Bucks. Однако в реальных деньгах оба предложения обходятся дороже, чем может показаться. Купить нужное количество V-Bucks точно не получится, ведь валюта продается только пакетами, самый дешевый из подходящих стоит 22,99 доллара.

Чтобы получить весь набор, придется приобрести пакет из 2400 V-Bucks за 22,99 доллара. Для покупки самого напарника есть два варианта: взять тот же пакет или дважды приобрести по 800 V-Bucks за 8,99 доллара. Второй вариант обойдется дешевле, но минимальная стоимость самого привлекательного предмета коллаборации все равно составляет 17,98 доллара.

Для сравнения: оригинальную Hollow Knight в Steam продают за 14,99 доллара. Таким образом, даже один напарник стоит дороже, чем первая часть. Silksong стоит 19,99 доллара. Это чуть больше, чем требуется V-Bucks для покупки одного только напарника, но все равно меньше, чем полный набор за 22,99 доллара.

На самом деле такая ценовая политика не должна удивлять. Она соответствует стандартной формуле Fortnite, по которой V-Bucks продаются пакетами, стоимость которых редко совпадает со стоимостью предметов. Однако для тех, кто только начинает играть или редко покупает внутриигровую валюту, сравнение с ценами на полноценные игры, наверное, покажется неожиданным.