Minecraft оголошує колаборацію з Adidas, обіцяючи купу безплатного контенту
- Minecraft і Adidas запустили колаборацію, яка включає нове внутрішньоігрове доповнення Adidas Adventurers з безкоштовним контентом та унікальними ефектами для гравців.
- Adidas також випускає лімітовану колекцію одягу, натхненну Minecraft, доступну для покупки на офіційному сайті компанії.
Minecraft та Adidas об'єднали зусилля, представивши нову колекцію реального одягу та внутрішньоігрове доповнення Adidas Adventurers. Гравці отримають нових компаньйонів, лутбокси, броню з фірмовим дизайном і доступ до безкоштовного контенту.
Нове доповнення та реальна колекція
У межах співпраці Minecraft та Adidas у грі з'явилося безкоштовне доповнення Adidas Adventurers. Гравці отримають трьох нових супутників, які допомагають у грі завдяки корисним ефектам. Серед них – Тренер, який знаходить руду та може телепортувати її до гравця, Талісман, що автоматично збирає врожай та предмети, а також Напарник, який допомагає в бою з мобами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.
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- Найціннішим компаньйоном є Тренер – він відкриває доступ до системи квестів, де за виконання певних завдань (наприклад, подолана дистанція або переможені вороги) гравці отримують лутбокси Adidas.
- У синіх скриньках можна знайти стандартні предмети Minecraft, а в золотих – броню з унікальним дизайном та фірмовими трьома смужками.
- Ця екіпіровка не лише виглядає стильно, а й має особливі ефекти, як-от дихання під водою чи можливість відбивати атаки.
- Усе це доступне безкоштовно на Minecraft Marketplace для власників Minecraft: Bedrock Edition.
Приклади ігрового контенту, який буде доступний в рамках колаборації з Adidas / Фото Mojang Studios
Одяг від Adidas
Колаборація не обмежується грою, адже Adidas випускає лімітовану колекцію одягу, натхненну світом Minecraft. У продажу – футболки, шорти, спортивні костюми та кросівки для дітей і підлітків. У дизайні використані образи знайомих мобів гри. Придбати речі можна на офіційному сайті компанії.
Adidas випускає колекцію одягу, натхненну Minecraft / Фото Mojang Studios