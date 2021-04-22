Колектив Astralis з CS: GO на порозі серйозних змін: хто може покинути команду

Чотириразові чемпіони мейджорів з CS: GO, легендарні Astralis останнім часом не демонструють ту гру, яку від них всі звикли бачити та, схоже, стоять на порозі серйозних змін в складі. Детальніше – у матеріалі.

Останнім великим досягненням колективу став BLAST Premier Global Final 2020, що відбувся ще у січні, де данці поступилися хлопцям з Natus Vincere. Після цього, ось уже третій місяць поспіль команда показує прямо скажімо жахливі для свого статусу результати та ризикує провалити майбутній мейджор.

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У зв'язку зі слабкою грою багато хто передбачає можливі зміни у складі команди, проте схоже на те, що вони можуть відбутися швидше, аніж дехто міг подумати.

Зокрема, гравець NAVI Олександр "s1mple " Костилєв на одній з недавніх трансляцій на Twitch заінтригував фанатів CS: GO словами про спільні "праки" команд.

Праки – тренувальні матчі, які часто проводяться між професійними колективами у перервах між турнірами.

Ми програли лише п'ять праків з 30 з B1t, він грає вельми добре. Крім того, я був шокований, побачивши склад Astralis в тренувальному матчі. Більше нічого не можу сказати, ви теж будете шоковані, обіцяю, – заявив Костилєв.

Невдовзі після цього в мережі почали з'являтися підтвердження словам українця від різних інсайдерів, проте їх дані все ж розходяться.

Отож, за повідомленнями від інсайдерів Гійома "neL" Канело і Polish Leaks, учасників стартового ростера – Ніколая "device" Рідтца та Пітера "dupreeh" Расмуссена в різних матчах замінювали Расмус "Zyphon" Нордфосс з академії клубу і шостий гравець команди Лукас "Bubzkji" Андерсен відповідно.

Як повідомив сам neL в одному з постів у твітері (який невдовзі був видалений), Astralis поки не прийняли кінцевого рішення про зміни в складі по CS: GO. Він вважає, що основна п'ятірка постарається зберегти ростер до мейджору, а у вже в разі поганого виступу ініціюють зміни – таким чином трансфери будуть продиктовані низькими результатами, а не рішенням організації.

А ось інсайдер під псевдонімом "JONAS LIFE" володіє дещо іншою інформацією:

Розкриваю карти найбільш обговорюваної теми: es3tag, gla1ve, cajunb, dupreeh, Magisk – найбільш наближений варіант нового складу. З відомого, тестували такі ростери: Bubzkji, Magisk, dupreeh, gla1ve, dev1ce та MSL, cajunb, dupreeh, Magisk, Bubzkji.

Рене "cajunb" Борг та Матіас "MSL" Лаурідсен – колишні учасники розформованого данського колективу North.

За словами інсайдера, колектив надалі шукає "підхожий лайнап", проте точно без участі Андреаса "xyp9x" Хойслета.

Попри те, що організація ніяк не коментує подібну інформацію, правда все ж буде відкрита невдовзі, адже 29 квітня Astralis стартують на турнірі DreamHack Masters Spring 2021 матчем проти американської команди Extra Sault.