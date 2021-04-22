Четырехкратные чемпионы мейджоров по CS: GO, легендарные Astralis последнее время не демонстрируют ту игру, которую от них все привыкли видеть и, похоже, стоят на пороге серьезных изменений в составе. Подробнее – в материале.

Последним крупным достижением коллектива стал BLAST Premier Global Final 2020, который состоялся еще в январе, где датчане уступили ребятам из Natus Vincere. После этого, вот уже третий месяц подряд команда показывает прямо скажем ужасные для своего статуса результаты и рискует провалить будущий мейджор.

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В связи со слабой игрой многие предусматривает возможные изменения в составе команды, однако похоже на то, что они могут произойти быстрее, чем кое-кто мог подумать.

В частности, игрок NAVI Александр "s1mple" Костылев на одной из недавних трансляций на Twitch заинтриговал фанатов CS: GO словами о совместных "праках" команд.

Праки – тренировочные матчи, которые часто проводятся между профессиональными коллективами в перерывах между турнирами.

Мы проиграли только пять праков с 30 по B1t, он играет весьма хорошо. Кроме того, я был шокирован, увидев состав Astralis в тренировочном матче. Больше ничего не могу сказать, вы тоже будете шокированы, обещаю, – заявил Костылев.

Вскоре после этого в сети начали появляться подтверждения словам украинца от различных инсайдеров, однако их данные все же расходятся.

Таким образом, по сообщениям от инсайдеров Гийома "neL" Канело и Polish Leaks, участников стартового ростера – Николая "device" Ридтца и Питера "dupreeh" Расмуссена в разных матчах заменяли Расмус "Zyphon" Нордфосс из академии клуба и шестой игрок команды Лукас "Bubzkji" Андерсен соответственно.

Как сообщил сам neL в одном из постов в твиттере (который вскоре был удален), Astralis пока не приняли окончательного решения об изменениях в составе по CS: GO. Он считает, что основная пятерка постарается сохранить ростер к мейджору, а в уже в случае плохого выступления инициируют изменения – таким образом, трансферы будут продиктованы низкими результатами, а не решением организации.

А вот инсайдер под псевдонимом "JONAS LIFE" владеет несколько иной информацией:

Раскрываю карты наиболее обсуждаемой темы: es3tag, gla1ve, cajunb, dupreeh, Magisk – наиболее приближенный вариант нового состава. Из известного, тестировали такие ростеры: Bubzkji, Magisk, dupreeh, gla1ve, dev1ce и MSL, cajunb, dupreeh, Magisk, Bubzkji.

Рене "cajunb" Долг и Матиас "MSL" Лауридсен – бывшие участники расформированного датского коллектива North.

По словам инсайдера, коллектив все еще ищет "подходящий лайнап", однако точно без участия Андреаса "xyp9x" Хойслета.

Несмотря на то, что организация никак не комментирует подобную информацию, правда все же будет открыта вскоре, ведь 29 апреля Astralis стартуют на турнире DreamHack Masters Spring 2021 матчем против американского коллектива Extra Sault.