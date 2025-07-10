Один з найбільших колекціонерів скінів з Counter-Strike проспонсорував грандіозний "кейс-опенінг" одразу від чотирьох відомих стримерів, повідомляє 24 Канал.

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Унікальна подія у світі CS

У п'ятницю (11 липня) відбудуться одночасні трансляції від Twitch стримерів ohnePixel, Nadeshot, TimTheTatman та Arrow.

Кожен з них у прямому ефірі відкриватиме кейси у CS 2 на орієнтовну суму у 80 тисяч доларів.

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Ця грандіозна "розпаковка" стала можливою завдяки ентузіасту відомому як Megalodon888 – одному з найбільших колекціонерів скінів у світі.

Саме він подарував стримерам величезну кількість кейсів, загальна вартість яких оцінюється приблизно у 240 тисяч доларів.

Серед переліку дарунків є найцінніші та найпопулярніші кейси в історії CS, такі як набір Cobblestone, кейси Bravo та CS:GO Weapon Case 1. В них можуть випасти вельми дорогі скіни, на кшталт AWP Dragon Lore та AK-47 Fire Serpent, які коштують десятки тисяч доларів.

Щоправда, аби отримати коштовний скін треба мати неабияку вдачу. Тож головною інтригою трансляцій буде те чи не перетворяться ці 240 000 доларів у пил просто в прямому ефірі.

Початок трансляцій призначено на 21:00 за київським часом.