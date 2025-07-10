Один из крупнейших коллекционеров скинов из Counter-Strike проспонсировал грандиозный "кейс-оппенинг" сразу от четырех известных стримеров, сообщает 24 Канал.

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Уникальное событие в мире CS

В пятницу (11 июля) состоятся одновременные трансляции от Twitch стримеров ohnePixel, Nadeshot, TimTheTatman и Arrow.

Каждый из них в прямом эфире будет открывать кейсы в CS 2 на ориентировочную сумму в 80 тысяч долларов.

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Эта грандиозная "распаковка" стала возможной благодаря энтузиасту известному как Megalodon888 – одному из крупнейших коллекционеров скинов в мире.

Именно он подарил стримерам огромное количество кейсов, общая стоимость которых оценивается примерно в 240 тысяч долларов.

Среди перечня подарков есть самые ценные и популярные кейсы в истории CS, такие как набор Cobblestone, кейсы Bravo и CS:GO Weapon Case 1. В них могут выпасть весьма дорогие скины, вроде AWP Dragon Lore и AK-47 Fire Serpent, которые стоят десятки тысяч долларов.

Правда, чтобы получить ценный скин надо иметь большую удачу. Так что главной интригой трансляций будет то не превратятся ли эти 240 000 долларов в пыль прямо в прямом эфире.

Начало трансляции назначено на 21:00 по киевскому времени.