Затятий фанат Xbox вразив спільноту, завершивши свою колекцію відеоігор через 20 років після того, як отримав першу з них, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Неймовірна колекція геймера вразила фанатів Xbox?

Гордий геймер завершив "повну північноамериканську бібліотеку ігор для Xbox 360".

Вважається, що для цього достатньо зібрати 1256 ігор, але користувач Reddit під ніком uncleseeth має у власності 1353 диски, включно з рідкісними виданнями.

За словами колекціонера, все розпочалося на Різдво 2006 року, коли він отримав у подарунок Xbox 360 та копію гри GUN.

Врешті, 20 років потому стелаж поповнив останній пазлик – Pro Evolution Soccer 18, яку геймеру подарував його син.

Скільки коштує колекція?

Цікаво, що за приблизними оцінками усе це "добро" коштує 20 тисяч доларів, адже у середньому кожна гра обходилася геймеру у 15 вічнозелених.

Перлиною бібліотеки можна назвати F1 2013, вартість якої, за оцінками самого колекціонера, наразі становить близько 250 доларів.

Тепер uncleseeth ставить собі за мету – пройти кожну гру зі своєї бібліотеки. Наразі він уже впорався зі 175 проєктами. Якраз гарна ціль до релізу GTA 6.