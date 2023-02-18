Hogwarts Legacy упевнено завоювала серця мільйонів геймерів, ставши справжнім хітом. До речі в грі знайшли цікаву історичну неточність. пов'язану з Україною.

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Попри шалений успіх проєкту, розробники з Avalanche Software, схоже, не мають планів створювати додатковий контент для гри. Принаймні, поки що.

Виступаючи на IGN Fan Fest, ігровий директор Hogwarts Legacy – Алан Тью пояснив, що команда була настільки зайнята підготовкою гри до релізу, що поки що навіть не має в планах випуску жодних доповнень.

Ми дуже серйозно працювали, щоб втілити Hogwarts Legacy в життя, тому на цю мить немає жодних поточних планів щодо DLC, – сказав Тью.

Звичайно, це не означає, що Avalanche Software не підтримуватиме гру після запуску чи що вона зовсім ніколи не отримає DLC.

Однак, скоріше за все, геймерам доведеться добряче почекати аби отримати щось масштабніше, аніж просто виправлення багів чи новий набір косметичних предметів.