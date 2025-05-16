Генеральний директор Take-Two розповів, коли насправді почалася розробка GTA 6

Генеральний директор Take-Two Штраус Зельнік уточнив, коли саме стартувала активна розробка Grand Theft Auto VI. Попри багаторічні очікування фанатів, інтенсивна робота над грою розпочалася значно пізніше, ніж припускали геймери.

Коли стартувала розробка

Генеральний директор Take-Two Штраус Зельнік підтвердив, що серйозна фаза розробки Grand Theft Auto VI стартувала лише у 2020 році. Це сталося після приголомшливого успіху Red Dead Redemption 2. Хоча гравці чекали продовження культової серії ще з моменту виходу GTA V на PlayStation 3 та Xbox 360 понад десять років тому, повномасштабна робота над наступною частиною розпочалась набагато пізніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Зельнік зробив це уточнення під час вступного слова до останнього фінансового звіту Take-Two за четвертий квартал 2025 фінансового року. Він наголосив, що розробка GTA VI "почалася всерйоз" саме у 2020 році – після запуску RDR2. Водночас він підкреслив винятковий рівень очікування, з яким фанати сприймають цю гру, та згадав, як новий трейлер GTA VI побив чергові рекорди в інтернеті.

Під час відповідей на запитання про перегляди трейлера Зельнік зазначив, що Rockstar "знову розірвала інтернет", що не дивно з огляду на вражаючу якість побаченого. За його словами, Rockstar знадобилося п'ять років повноцінного виробництва, щоб досягти такого рівня – і це свідчить про надзвичайний талант команди розробників.

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Втім, ці роки не охоплюють увесь період створення гри. Формулювання Зельніка про те, що розробка почалась "всерйоз" у 2020 році, вказує на те, що до цього могли тривати передпродакшн та ранні стадії. Цілком імовірно, що деякі розробники перейшли до роботи над GTA VI одразу після релізу Red Dead Redemption 2, тобто вже наприкінці 2018 року.

Таким чином, загальний час розробки може становити приблизно сім років. Якщо реліз відбудеться у травні 2026 року, то фанати очікуватимуть гру майже 13 років. Очікування надзвичайно високі, і в цьому сенсі Grand Theft Auto VI можна порівняти лише з гучним, але суперечливим запуском Cyberpunk 2077. У Rockstar сподіваються, що їхній приклад буде більш успішним.