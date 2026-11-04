Rockstar оголосила точну дату початку передзавантаження GTA 6

Rockstar офіційно підтвердила, що гравці зможуть почати передзавантаження GTA 6 уже 10 листопада. Час старту залежить від платформи.

Коли починається завантаження

Раніше гравці припускали, що передзавантаження відкриється 12 листопада. Тепер з'ясувалося, що для цифрових замовлень воно стартує на два дні раніше, пише Insider Gaming. Багато хто давно чекав на це оголошення, бо хоче одразу почати грати, щойно вийде одна з найочікуваніших ігор десятиліття.

На PS5 гру можна буде завантажити 10 листопада опівночі за місцевим часом.

На Xbox Series X/S завантаження відкриється 10 листопада о 00:00 за Гринвічем. В Україні потрібно додати дві години, тобто завантажити гру можна буде о 02:00.

Гравці, які замовили версії з кодом у коробці, отримають гру в магазинах з 12 листопада.

Скільки місця потрібно

У Rockstar підтвердили, що на пристрої має бути до 212 гігабайтів вільного місця. Таким чином, офіційне оголошення підтвердило інформацію, яку гравцям повідомили раніше цього тижня: розмір завантаження перевищує 200 гігабайтів.

10 листопада на офіційному сайті студії з'явиться безкоштовний цифровий плакат з обкладинкою Grand Theft Auto VI і мапою Леоніди, який можна роздрукувати. Згодом студія випустить і двосторонню фізичну версію цього плаката. Купити її можна буде в Rockstar Store за 99 центів або отримати безкоштовно як подарунок до будь-якої покупки на платформі.