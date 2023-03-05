Ми уже розповідали як драйвери NVIDIA вказали на те, що Valve, ймовірно, працюють над оновленою версією CS: GO, однак тепер ці чутки отримали підтвердження від відомого кіберспортивного коментатора та аналітика.

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Річард Люїс, спираючись на власні джерела, знайомі з розробкою гри, повідомив спільноту, що Valve найближчим часом випустить бета-версію нової Counter-Strike.

Мої анонімні джерела, які знають про розробку, повідомили, що справді існує нова версія Counter-Strike, над якою працюють уже деякий час. Скоріше за все вона буде випущена під назвою Counter-Strike 2, а орієнтовна дата релізу бета-версії – березень цього року з кінцевою датою 1 квітня, – написав Льюїс.

За словами коментатора, цей проєкт був пріоритетом для усієї команди Valve і розробники не пошкодували часу на його "полірування" та перевірку й виправлення багів.

Основним нововведенням, звісно, стане те, що гра "переїде" на рушій Source 2, що має суттєво покращити оптимізацію та якість графіки. Однак, зазначається, що це скоріше за все вплине на продуктивність на слабких ПК.

Для спільноти було важливо знати, чи будуть офіційні сервери CS2 мати тік-рейт 128. Джерела підтвердили, що так і буде, і ця функція, ймовірно, буде готова до запуску бета-версії, – додав Річард.

Також згідно з наявною інформацією, новий проєкт матиме значно вдосконалену систему підбору матчів з опціями, які, як сподіваються розробники, зроблять непотрібними сторонні ігрові платформи на кшталт FACEIT.

Окрім цього, джерела коментатора розповіли, що майбутня новинка уже навіть була протестована неназваною групою професійних кіберспортсменів, які спеціально для цього таємно відвідали штаб-квартиру Valve у Сіетлі. Однак, щодо того як вихід проєкту вплине на поточний кіберспортивний сезон та дисципліну загалом, поки що інформації немає.

Отож, шанувальникам CS:GO залишається зовсім трішки часу аби насолодитися улюбленою грою перед масштабними змінами, що чекають усіх любителів шутера.