Dying Light The Beast – доповнення, що стало повноцінною грою отримало трейлер та дату релізу

Польська студія Techland представила майбутній спін-офф серії Dying Light з підзаголовком The Beast. Проєкт починався як DLC до сиквелу, але переріс в повноцінну гру, що вийде вже цьогоріч.

Шанувальники відеоігор про зомбі зовсім скоро отримають нову цікаву забавку, адже Techland збирається випустити Dying Light The Beast вже цього літа, інформує 24 Канал.

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Доповнення, яке змогло

На Summer Game Fest 2025 було представлено чимало цікавих проєктів, як от багатокористувацький шутер від студії фронтмена гурт Imagine Dragons.

Серед анонсів знайшлося місце новій частині серії зомбі-екшенів від польських розробників – Dying Light The Beast.

Те, що спочатку задумувалося як доповнення для Dying Light 2, переросло в повноцінну гру, яка вийде вже 22 серпня 2025 року.

Трейлер гри – дивіться відео

Гравці знову візьмуть під контроль Кайла Крейна, який пережив жахливі експерименти Барона, після подій першої гри.

Нелюдські випробування зробили з нього напівлюдину та напівзомбі, що назавжди змінило життя героя та змусило його боротися з новими моторошними бажаннями. Через це, найдужче у світі Кайл прагне помститися своєму кривднику.

Цікаво, що кожен геймер, який свого часу придбав версію Ultimate Edition (вилучена з продажу, – ред.) гри Dying Light 2, отримає The Beast безплатно разом із бонусним набором спорядження за передзамовлення.

Інші ж зможуть придбати проєкт у профільних магазинах платформ ПК, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro та Xbox Series X|S.