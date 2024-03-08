Frostpunk 2 отримав дату виходу і новий ґеймплейний трейлер

Під час презентації Xbox Partner Preview майбутня Frostpunk 2 отримала дату виходу. Її показали у новому трейлері, який вже також можна переглянути.

Коли чекати новий Frostpunk

Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S, в тому числі й на Game Pass. До цього часу розробник 11 Bit Studios лише повідомляв, що Frostpunk 2 вийде в першій половині 2024 року. На щастя, гра не відстає від графіка і не затримається. Реліз слід очікувати вже цьогоріч 25 липня.

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У новому трейлері, до якого ввійшли кілька нових кадрів з гри, також розкривають вміст Deluxe Edition та плани щодо бета-версії у квітні 2024 року.

Трейлер Frostpunk 2: відео

Гравці можуть оформити попереднє замовлення на цифрове делюкс-видання вже зараз, щоб отримати знижку 10%. Це видання міститиме "три платні післярелізні DLC". Воно також надасть "ексклюзивний доступ до сюжетного режиму за 72 години до офіційного релізу".

Події Frostpunk 2 розгортаються через 30 років після Великого Шторму й обіцяють розвинути багато тем із попередньої частини, яку гравці так високо оцінили. Вона зосередиться на загрозах і труднощах людської природи.

Трейлер був здебільшого кінематографічним, але в ньому були деякі проблиски ігрового процесу. Тепер, коли розробники оголосили дату релізу, можна очікувати на трейлери, які покажуть більше саме ґеймплею та деякі нові механіки.

Нагадаємо, оригінальна Frostpunk вийшла у 2018 році. У ній гравці беруть на себе роль лідера міста й повинні будуть керувати його мешканцями в умовах дедалі суворішого крижаного клімату на планеті. У продовженні вони отримають можливість будувати більші міста, розділені на райони, кожен з яких виконує певну функцію. Наприклад, один район може відповідати за виробництво харчів, тоді як інший може слугувати притулком для людей. Як і попередня гра, Frostpunk 2, як очікується, підкидатиме гравцям проблеми, які змусять їх приймати складні рішення та кидати виклик їхній моралі.