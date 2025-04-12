У Steam випадково вказали дату релізу Hollow Knight Silksong – гра вийде дуже скоро

Уважні геймери помітили, що у Steam з'явилася можливість визначити дату релізу однієї з найочікуваніших інді-відеігор – Hollow Knight Silksong від студії Team Cherry.

На презентації Nintendo Direct повідомили, що Hollow Knight Silksong вийде у 2025 році, тож тепер фанати з нетерпінням очікують на остаточну дату релізу проєкту, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Очікування може скоро закінчитися

Після того як порція нових скриншотів гри з'явилася на сайті Nintendo Japan, уважні геймери помітили щось дивне в цифровому магазині Steam. Хоча остаточна дата виходу Silksong ще не оголошена, на платформі Valve можна максимально звузити "коло пошуку".

Річ у тому, що в Steam є фільтр, який може показати користувачу усі майбутні відеоігри за порядком їх виходу. Зокрема, там є можливість відсортувати їх за різними тегами. Таким чином, один геймер дивився на майбутні проєкти з відміткою "Soulslike" та побачив дещо дивне.

Серед інших відеоігор з підтвердженими датами релізу неочікувано опинилася Hollow Knight: Silksong. Порядкова позиція гри в списку дозволила зробити припущення, що її реліз, ймовірно, заплановано вже на 29 квітня 2025 року.

Трейлер гри – дивіться відео

Звісно, це може бути лише багом Steam, але для шанувальників першої частини які майже 10 років чекають на продовження ця новина стала ковтком свіжого повітря та подарувала неабиякий стимул очікувати кінець місяця.