На презентации Nintendo Direct сообщили, что Hollow Knight Silksong выйдет в 2025 году, и теперь фанаты с нетерпением ожидают окончательную дату релиза проекта, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Ожидание может скоро закончиться

После того как порция новых скриншотов игры появилась на сайте Nintendo Japan, внимательные геймеры заметили нечто странное в цифровом магазине Steam. Хотя окончательная дата выхода Silksong еще не объявлена, на платформе Valve можно максимально сузить "круг поиска".

Дело в том, что в Steam есть фильтр, который может показать пользователю все будущие видеоигры в порядке их выхода. В частности, там есть возможность отсортировать их по различным тегам. Таким образом, один геймер смотрел на будущие проекты с отметкой "Soulslike" и увидел нечто странное.

Среди других видеоигр с подтвержденными датами релиза неожиданно оказалась Hollow Knight: Silksong. Порядковая позиция игры в списке позволила сделать предположение, что ее релиз, вероятно, запланирован уже на 29 апреля 2025 года.

Трейлер игры – смотрите видео

Конечно, это может быть лишь багом Steam, но для поклонников первой части которые почти 10 лет ждут продолжения эта новость стала глотком свежего воздуха и подарила большой стимул ожидать конец месяца.