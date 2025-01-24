Анонсовано Ninja Gaiden 4 та ремейк Ninja Gaiden 2 на Unreal Engine 5

На презентації Developer_Direct компанія Koei Tecmo зробила одразу два важливих оголошення, пов’язані з культовою серією слешерів Ninja Gaiden. Було анонсовано гру Ninja Gaiden 4 та ремейк Ninja Gaiden 2 на Unreal Engine 5.

Першим анонсом стала гра Ninja Gaiden 4, яка стане першою номерною частиною серії за останні 13 років, повідомляє 24 Канал. Її вихід заплановано на осінь 2025 року для PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S, а також одразу в Game Pass.

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Розробкою займається студія Team Ninja у співпраці з PlatinumGames, відомою за серіями Bayonetta, Metal Gear Rising: Revengeance та Nier: Automata.

У супровідному трихвилинному трейлері продемонстровано геймплей гри, де головним героєм виступить новий персонаж Якумо, який боротиметься з темними силами у хаотичному Токіо. На його шляху з’явиться і легендарний майстер Рю Хаябуса, один із ключових персонажів серії.

Трейлер Ninja Gaiden 4 – дивіться відео:

Другим анонсом став ремейк Ninja Gaiden 2 Black, оновленої версії класичної гри, яка вперше вийшла на Xbox 360 у 2008 році.

Вихід ремейку відбувся одразу ж після анонсу – 23 січня, на PC, PS5, Xbox Series X/S. Крім того, гра одразу ж доступна у Game Pass.

Ремейк створено на рушії Unreal Engine 5 і його анонс став відповіддю на запити фанатів після випуску збірки Ninja Gaiden: Master Collection у 2021 році. Підзаголовок Black підкреслює остаточну версію гри.

Трейлер Ninja Gaiden 2 Black – дивіться відео:

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Розробники заявили, що Ninja Gaiden 2 Black стане справжнім випробуванням як для ветеранів серії, так і для новачків. У ремейку збережено класичні елементи з Ninja Gaiden Sigma 2, зокрема впізнаваний високий рівень жорстокості та оновлену систему покращення зброї.