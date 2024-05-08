Про розробку редактора модів відомо вже деякий час. Студія навіть почала його тестувати серед обмеженого кола користувачів. Схоже, випробування пройшли успішно, тож CD Projekt Red уже готова випустити REDkit у вільне плавання, даючи нам шанс знову й знову насолоджуватись улюбленою грою.

Дивіться також Баг у Baldur's Gate 3 призвів до втрати всієї пройденої гри: обурливе відео

Коли чекати редактор модів REDkit

Учора CD Projekt Red оголосила, що великий редактор модів на основі рушія гри вийде безкоштовно на ПК 21 травня 2024 року. Ті, хто не може дочекатися офіційного релізу редактора, все ще можуть підписатися на плей-тест у Steam.

"Відмітьте у своїх календарях – 21 травня 2024 року виходить The Witcher 3 REDkit, великий редактор модів на основі рушія гри! Він буде доступний безкоштовно для всіх, хто має The Witcher 3: Wild Hunt на ПК", – йдеться в дописі.

Додати REDkit у список бажаного можна в Steam, GOGcom та EpicGames.

Що таке REDkit

Редактор модів REDkit надає користувачам ті ж інструменти, що їх мають самі розробники. Таким чином будь-хто з певним рівнем навичок зможе створити своє доповнення з новим сюжетом і завданнями, додати в гру нові предмети, а також, можливо, створювати цілі нові області карти, куди ви зможете відправитися.

The Witcher 3 доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One та Nintendo Switch. Але модифікаціями зможуть скористатися лише власними ПК.