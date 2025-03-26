Колишні гравці однієї з найвідоміших кіберспортивних організацій тепер із нею судяться

Фредрік Йоргенсен, відомий у кіберспортивному світі як roeJ⁠, розповів у своєму нещодавньому інтерв'ю, що він та колишній склад Gaimin Gladiators подають судовий позов проти канадської організації, яка раптово відмовилася від них на самому початку 2025 року. Гравці вважають, що звільнення було протизаконним.

Що сталося

Усе почалося з того, що roeJ оголосив керівництву Gaimin Gladiators про припинення своєї кар'єри й бажання надалі сидіти на лаві запасних, а не брати активну участь в іграх. Це означало, що GG тепер повинні були платити чималу зарплату відразу трьом гравцям, які фактично нічого не роблять, оскільки в запасних уже сиділи Патрік "Patti" Ларсен і Джейсон "salazar" Салазар. Компанія, очевидно, не хотіла викидати гроші на вітер, але її контракти не передбачали звільнення в такій ситуації. Вона знайшла інший вихід, який не сподобався нікому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dust2.dk.

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Для того, щоб звільнити гравців, GG посилалися на невиконання інших умов контракту. Зокрема, усі троє повинні були "щотижня знімати кілька невеликих відеороликів, де ми просто розповідаємо про наше повсякденне життя чи щось інше", каже Фредрік Йоргенсен. Але додає, що вони не робили "кілька тижнів".

Якщо ми цього не робимо, вони повинні винести нам попередження від керівництва, а потім є певні кроки, які ми повинні пройти, перш ніж вони зможуть розірвати контракт на цій підставі, але вони цього не зробили. Вони просто сказали: "Ну, через це вас звільнено",

– сказав roeJ.

Таким чином, Йоргенсен каже, що GG не виконали всі кроки, включно з попередженнями, перш ніж оголосити про звільнення гравців, які не виконували навіть таких дрібних обов'язків, як знімати відеоролики.

"Я думаю, вони зрозуміли, що [платити зарплату] було дорожче, ніж вони очікували, а ми не дуже добре попрацювали. Тож вони просто прочитали "Аве Марія", сподіваючись, що це спрацює, і знайшли щось, чого ми, на їхню думку, не дотрималися в контракті, в надії, що ми будемо займатися своїми справами і просто підемо. Ми плануємо звернутися до суду, тому що підстава не витримує критики", – додав колишній гравець.

Справа розглядається не в Данії, звідки походять більшість позивачів, а в Канаді, де базується Gaimin Gladiators. За словами roeJ, у нього та інших гравців вже є юридична команда, яка займається цією справою. Він також каже, що мова йде не лише про нього, Patti та salazar, оскільки в позові фігурує загалом семеро гравців та один тренер. Хоча Йоргенсен не каже цього прямо, можна припустити, що всі вони були звільнені схожим чином.

Незрозуміло, що саме вони очікують отримати в результаті – поновлення чи грошову компенсацію.