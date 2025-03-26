Что случилось

Все началось с того, что roeJ объявил руководству Gaimin Gladiators о прекращении своей карьеры и желании в дальнейшем сидеть на скамейке запасных, а не принимать активное участие в играх. Это означало, что GG теперь должны были платить немалую зарплату сразу трем игрокам, которые фактически ничего не делают, поскольку в запасных уже сидели Патрик "Patti" Ларсен и Джейсон "salazar" Салазар. Компания, очевидно, не хотела выбрасывать деньги на ветер, но ее контракты не предусматривали увольнение в такой ситуации. Она нашла другой выход, который не понравился никому, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dust2.dk.

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Для того, чтобы уволить игроков, GG ссылались на невыполнение других условий контракта. В частности, все трое должны были "еженедельно снимать несколько небольших видеороликов, где мы просто рассказываем о нашей повседневной жизни или что-то другое", говорит Фредрик Йоргенсен. Но добавляет, что они не делали "несколько недель".

Если мы этого не делаем, они должны вынести нам предупреждение от руководства, а затем есть определенные шаги, которые мы должны пройти, прежде чем они смогут расторгнуть контракт на этом основании, но они этого не сделали. Они просто сказали: "Ну, из-за этого вы уволены",

– сказал roeJ.

Таким образом, Йоргенсен говорит, что GG не выполнили все шаги, включая предупреждения, прежде чем объявить об увольнении игроков, которые не выполняли даже таких мелких обязанностей, как снимать видеоролики.

"Я думаю, они поняли, что [платить зарплату] было дороже, чем они ожидали, а мы не очень хорошо поработали. Поэтому они просто прочитали "Аве Мария", надеясь, что это сработает, и нашли что-то, чего мы, по их мнению, не придерживались в контракте, в надежде, что мы будем заниматься своими делами и просто уйдем. Мы планируем обратиться в суд, потому что основание не выдерживает критики", – добавил бывший игрок.

Дело рассматривается не в Дании, откуда происходят большинство истцов, а в Канаде, где базируется Gaimin Gladiators. По словам roeJ, у него и других игроков уже есть юридическая команда, которая занимается этим делом. Он также говорит, что речь идет не только о нем, Patti и salazar, поскольку в иске фигурирует в целом семь игроков и один тренер. Хотя Йоргенсен не говорит этого прямо, можно предположить, что все они были уволены похожим образом.

Непонятно, что именно они ожидают получить в результате – восстановление или денежную компенсацию.

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