Например, объявлены даты, призовой фонд и даже первого участника Riyadh Masters 2025, чемпионата по Dota 2, который в целом соберет 16 команд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

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Дата и призы

Riyadh Masters 2025 в рамках Esports World Cup состоится с 7 по 20 июля 2025 года. Ожидается, что команды будут бороться за призовой фонд в размере 3 миллиона долларов, но распределение конкретных сумм за места пока неизвестно.

Riyadh Masters 2025 будет разделен на три этапа:

На первом участники будут разбиты на четыре группы, где сыграют между собой по круговой системе.

12 лучших команд квалифицируются во второй этап (формат Gauntlet).

Восемь сильнейших команд сыграют в плей-офф (Single Elimination).

Первые участники

Согласно анонсу, первый подтвержденный участник Riyadh Masters 2025 – это команда Gaimin Gladiators. Европейско-канадская организация создана в 2019 году и с 2022 года знает в Dota 2. В ее состав входят американец Quinn, датчанин Ace, немец tOfu и двое граждан Казахстана, watson и Malady. Однако не факт, что именно в этом составе они поедут на Чемпионат мира.

Также известно, что на Чемпионате появится NAVI, однако пока нет никаких данных о том, в каких дисциплинах будет соревноваться украинская организация. С большой вероятностью она будет представлена в Counter-Strike 2, но другие игры пока под вопросом.

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