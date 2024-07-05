Чому скасували DLC для Grand Theft Auto 5

Доповнення повинні були називатися "Агент Тревор", "Зомбі-апокаліпсис" та "Вторгнення прибульців". За словами Джозефа Рубіно, колишнього розробника, перше з них уже навіть почали розробляти і він працював саме над ним, але згодом усе згорнули через… GTA Online.

Дивіться також Фейковий трейлер GTA 6 став вірусним у соцмережах і обдурив мільйони геймерів – видовищне відео

Рубіно протягом шести років був старшим оператором і віртуальним кінематографістом у Rockstar. На YouTube-каналі SanInPlay він розповів, що робота над доповненням була його "улюбленою справою".

Я був одним із головних редакторів, оператором і виконував багато роботи на сцені другого блоку,

– каже Рубіно.

Але потім команди розділили на дві. Одна працювала над GTA Online, інша – над DLC. З часом вони змішувалися, накладалися одна на одну, переходили з однієї в іншу, і врешті частина людей взагалі пішла працювати над Red Dead Redemption 2.

Пояснюючи, чому DLC було скасовано, Рубіно заявив, що початковий фінансовий успіх GTA Online змусив Rockstar змінити свої пріоритети і більше зосередитися на ній. GTA Online приносила дуже багато грошей, вона була буквально "дійною коровою" – настільки, що ніхто не був упевнений, що якісь доповнення зможуть це перевершити.

Думаю, озираючись назад, я б сказав, що, ймовірно, можна було б зробити і те, і інше, але це було бізнес-рішення, яке вони прийняли,

– додає розробник.

Рубіно стверджує, що на момент закриття DLC було завершено приблизно наполовину. "Я вважаю, що багато з того, що було зроблено, потрапило до наступних версій GTA Online, тож не можна сказати, що вони змарнували його. Це було дуже, дуже добре".