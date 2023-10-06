Колишня працівниця стверджує, буцімто студія Bungie незаконно звільнила її після того, як та поскаржилася своєму керівництву на прояви расизму в компанії.

Також цікаво П'ять відеоігор, які подарували назву цілим ігровим жанрам

Позов проти студії Bungie

Колишня менеджерка з персоналу прийшла в студію Bungie в травні 2022 року. На цей час минуло всього декілька місяців після повідомлень про буцімто нездорову робочу атмосферу в компанії.

Інгрід Альм стверджує, що її звільнили після того, як вона заявила про расові упередження одного з керівників студії щодо його підлеглого – Джеймса Сміта. Менеджерці з персоналу після найму на роботу доручили дослідити продуктивність цього чоловіка. Він буцімто був єдиним темношкірим членом команди.

Менеджерка натомість сприйняла це за расистські нападки й поскаржилася своєму керівництву. Після скарги їй рекомендували звільнити Джемса Сміта. Інгрід відмовилася, заявивши, що це виключно "расове упередження".

У підсумку Інгрід Альм поскаржилася директору Bungie з інклюзії Кортні Бенджамін, що неабияк розлютило її керівництво. Згодом того ж місяця її відключили від робочої електронної пошти й позбавили доступу до платформи Bungie.