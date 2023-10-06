Бывшая работница утверждает, что студия Bungie незаконно уволила ее после того, как та пожаловалась своему руководству на проявления расизма в компании.

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Иск против студии Bungie

Бывшая менеджерка по персоналу пришла в студию Bungie в мае 2022 года. В настоящее время прошло всего несколько месяцев после сообщений о якобы нездоровой рабочей атмосфере в компании.

Ингрид Альм утверждает, что ее уволили после того, как она заявила о расовых предубеждениях одного из руководителей студии относительно его подчиненного – Джеймса Смита. Менеджерке по персоналу после найма на работу поручили исследовать производительность этого мужчины. Он был единственным темнокожим членом команды.

Менеджерша восприняла это за расистские нападки и пожаловалась своему руководству. После жалобы ей рекомендовали уволить Джемса Смита. Ингрид отказалась, заявив, что это исключительно "расовое предубеждение".

В итоге Ингрид Альм пожаловалась директору Bungie по инклюзии Кортни Бенджамин, что изрядно разозлило ее руководство. В следующем месяце ее отключили от рабочей электронной почты и лишили доступа к платформе Bungie.