Колишня менеджерка розробника гри Destiny подала на студію до суду

Колишня менеджерка з персоналу студії Bungie Інгрід Альм подала до суду на компанію позов щодо проявів расизму. Студія відома завдяки іграм серій Destiny та Halo.

Колишня працівниця стверджує, буцімто студія Bungie незаконно звільнила її після того, як та поскаржилася своєму керівництву на прояви расизму в компанії.

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Позов проти студії Bungie

Колишня менеджерка з персоналу прийшла в студію Bungie в травні 2022 року. На цей час минуло всього декілька місяців після повідомлень про буцімто нездорову робочу атмосферу в компанії.

Інгрід Альм стверджує, що її звільнили після того, як вона заявила про расові упередження одного з керівників студії щодо його підлеглого – Джеймса Сміта. Менеджерці з персоналу після найму на роботу доручили дослідити продуктивність цього чоловіка. Він буцімто був єдиним темношкірим членом команди.

Менеджерка натомість сприйняла це за расистські нападки й поскаржилася своєму керівництву. Після скарги їй рекомендували звільнити Джемса Сміта. Інгрід відмовилася, заявивши, що це виключно "расове упередження".

У підсумку Інгрід Альм поскаржилася директору Bungie з інклюзії Кортні Бенджамін, що неабияк розлютило її керівництво. Згодом того ж місяця її відключили від робочої електронної пошти й позбавили доступу до платформи Bungie.