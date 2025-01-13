Чутки підтвердилися: колишній гравець Passion UA тепер гратиме за fnatic

Минулого тижня Passion UA втратила відразу двох гравців. Одним із них був капітан команди Родіон ⁠"fear⁠" Смик. Уже тоді ходили чутки, що його забрала до себе команда fnatic, але підтверджень ніяких не було. Надійшли вони цими вихідними, коли з'явилося офіційне оголошення від європейської організації.

Що відомо про перехід

Разом із fear до команди fnatic приєднується сімнадцятирічний Денис "Burmylov" Бурага. Вони замінять Олександре "bodyy" Піанаро та Тіма "nawwk" Йонассона, які були виведені зі складу під час зимового міжсезоння, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Як пише джерело, цей крок значно "омолодив" команду: тепер середній вік гравців вкладає 24,5 року. Оновлений склад дебютує на BLAST Bounty Season 1, куди отримав запрошення після того, як MongolZ вийшли з турніру.

Ось повний склад fnatic сьогодні:

Фредді "KRIMZ" Йоханссон.

Бенджамін "blameF" Бремер.

Матуш "MATYS" Шимко.

Родіон "fear" Смик.

Денис "Burmylov" Бурага.

Burmylov раніше грав за MOUZ NXT і Lazer Cats. Його кар'єра почалася у 2021 році, але в свою першу серйозну команду він вступив у грудні 2022-го. Він встиг засвітитися на European Pro League Season 20, ESL Challenger Atlanta 2024, Hellcase Cup 10 та інших помітних турнірах.

Про fear ми вже раніше згадували: йому 24, він встиг пограти за Passion UA, The Witchers, Benched Heroes, NAVI Junior і NAVI Youth. Його кар'єра почалася у 2021 році. Саме йому приписують великий успіх, якого досягла команда Passion UA на Perfect World Shanghai Major 2024, де команда змогла пробитися на Opening Stage. Хоча українці й не змогли добратися до фіналу, вони гучно заявили про себе.