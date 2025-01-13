Что известно о переходе
Вместе со fear к команде fnatic присоединяется семнадцатилетний Денис "Burmylov" Бурага. Они заменят Александре "bodyy" Пианаро и Тима "nawwk" Йонассона, которые были выведены из состава во время зимнего межсезонья, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.
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Как пишет источник, этот шаг значительно "омолодил" команду: теперь средний возраст игроков вкладывает 24,5 года. Обновленный состав дебютирует на BLAST Bounty Season 1, куда получил приглашение после того, как MongolZ вышли из турнира.
Вот полный состав fnatic сегодня:
- Фредди "KRIMZ" Йоханссон.
- Бенджамин "blameF" Бремер.
- Матуш "MATYS" Шимко.
- Родион "fear" Смык.
- Денис "Burmylov" Бурага.
Burmylov ранее играл за MOUZ NXT и Lazer Cats. Его карьера началась в 2021 году, но в свою первую серьезную команду он вступил в декабре 2022-го. Он успел засветиться на European Pro League Season 20, ESL Challenger Atlanta 2024, Hellcase Cup 10 и других заметных турнирах.
О fear мы уже ранее упоминали: ему 24, он успел поиграть за Passion UA, The Witchers, Benched Heroes, NAVI Junior и NAVI Youth. Его карьера началась в 2021 году. Именно ему приписывают большой успех, которого достигла команда Passion UA на Perfect World Shanghai Major 2024, где команда смогла пробиться на Opening Stage. Хотя украинцы и не смогли добраться до финала, они громко заявили о себе.