NAVI попрощалася з одним із гравців команди Dota 2 й відразу ж оголосила новий склад

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere опублікувала новий склад своєї команди з Dota 2. Що цікаво, інформація з'явилася не на офіційному сайті, а на Faceit, платформі для проведення турнірів у форматі онлайн.

Новий склад команди

Схоже, NAVI розлучилася зі своїм офлайнером Дмитром Тарасичем, відомим як Nefrit, пише CyberScore. Згідно з інформацією, вказаною на сайті команди, Nefrit грав за Natus Vincere з 12 листопада 2023 року. Причини цього кроку невідомі, адже інформація ще навіть не була опублікована в офіційних каналах.

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Замість Дмитра Тарасича тепер у п'ятірці зазначено Мирослава Біцана, відомого як BOOM. Останні 2 роки BOOM грав за команду Team Secret. Під її прапором він брав участь у багатьох турнірах першого рівня, але не досяг значних результатів. Його найпомітнішим досягненням стало 7-8 місце на ESL One Kuala Lumpur 2023.

На змагальному рівні BOOM грає на позиції мідера.

Першою командою в його кар'єрі стала Hippomaniacs, яка в той момент проходила через процес реформації зі словацького складу в чеський.

У 2018 році грав у команді Imperial Pro Gaming, паралельно виступаючи за свою стару команду на StarLadder ProSeries Season 25.

Він також у різний час засвітився в командах PRIES, SworDDarK, ViKin.gg, Team Tickles (двічі), Gaimin Gladiators і нарешті Team Secret (також двічі).

Новий склад команди Dota 2 такий:

Артем Yuragi Голубєв. Україна.

Сухбат sanctity Отгондаваа. Монголія.

Мирослав BOOM Біцан. Чехія.

Бакит Zayac Емільжанов. Киргизстан.

Арман Malady Орзбаєв. Казахстан.