European Pro League Season 15: Division 2

Європейський турнір EPL S15: Division 2 відбувається повністю онлайн з призовим фондом у 10 000 доларів. "Групова стадія не викликала у нашого академічного складу жодних проблем: матчі-відкриття проти GODSENT (2 : 1) та 9INE Academy (2 : 0) наш колектив закінчив на свою користь, гарантувавши собі виступ у плей-оф", – написали NAVI на своєму офіційному сайті.

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У плей-оф NAVI Junior також почали дуже впевнено, здобувши перемоги проти Astralis Talent та Apogee Esports. У результаті команда забрала перемогу у Spirit Academy, посівши перше місце.

Виграш українських гравців склав 6 000 доларів.

United21 Season 19

Наступна перемога чекала NAVI Junior на United21 S19, де вони заробили ще 6 000 доларів.

United21 – це ще один європейський турнір з призовим фондом у 10 000 доларів. Він також проходить повністю онлайн. Суперниками NAVI Junior, які зайняли друге та третє місця стали Dynamo Eclot і kONO.ECF відповідно.

У фіналі українці змагалися з Dynamo Eclot, перемігши з результатом 2:1.

Що далі

Найближчим часом NAVI Junior виступлять у фіналі у ESEA Season 50: Advanced Division.

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