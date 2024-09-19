Новый состав команды
Похоже, NAVI рассталась со своим офлайнером Дмитрием Тарасичем, известным как Nefrit, пишет CyberScore. Согласно информации, указанной на сайте команды, Nefrit играл за Natus Vincere с 12 ноября 2023 года. Причины этого шага неизвестны, ведь информация еще даже не была опубликована в официальных каналах.
Смотрите также Украинская команда NAVI Junior выиграла сразу два турнира по Counter-Strike 2: сколько заработали
Вместо Дмитрия Тарасича теперь в пятерке указано Мирослава Бицана, известного как BOOM. Последние 2 года BOOM играл за команду Team Secret. Под ее флагом он участвовал во многих турнирах первого уровня, но не достиг значительных результатов. Его самым заметным достижением стало 7-8 место на ESL One Kuala Lumpur 2023.
- На соревновательном уровне BOOM играет на позиции мидера.
- Первой командой в его карьере стала Hippomaniacs, которая в тот момент проходила через процесс реформации из словацкого состава в чешский.
- В 2018 году играл в команде Imperial Pro Gaming, параллельно выступая за свою старую команду на StarLadder ProSeries Season 25.
- Он также в разное время засветился в командах PRIES, SworDDarK, ViKin.gg, Team Tickles (дважды), Gaimin Gladiators и наконец Team Secret (также дважды).
Новый состав команды Dota 2 таков:
- Артем Yuragi Голубев. Украина.
- Сухбат sanctity Отгондаваа. Монголия.
- Мирослав BOOM Бицан. Чехия.
- Бакит Заяц Эмильжанов. Кыргызстан.
- Арман Малади Орзбаев. Казахстан.